В Татарстане 577 компаний уличили в переводе штатных сотрудников в самозанятые

В Татарстане руководство 577 организаций республики уличили в переводе штатных сотрудников в самозанятые, об этом в авторской колонке для «Реального времени» заместитель руководителя УФНС России по Татарстану Лилия Набиуллина.

Отметим, что бизнес переводит штатных сотрудников в в самозанятые, чтобы сэкономить на налогах.

В Татарстане уже пятый год проводится эксперимент по введению нового налогового режима для самозанятых. Налог на профессиональный доход (НПД) — это уникальный бесконтактный режим налогообложения, полностью реализованный в мобильном приложении «Мой налог» и не имеющий аналогов в мире, в том числе благодаря минимальным ставкам.

Фото: my-nalog.ru

Так, в соответствии с законом, не признаются объектами налогообложения НПД доходы самозанятых, полученные от оказания услуг организациям, которые выступают работодателями или «бывшими» их работодателями менее 2 лет назад.



Набиуллина подчеркивает, что налоговики обращают пристальное внимание на переход на НПД группы физлиц с одной организацией на другую в качестве самозанятых.

По итогам 2020, 2021 и 2022 годов уточнили свои налоговые обязательства 577 организаций. Сумма дополнительных поступлений НДФЛ и страховых взносов составила — 54,7 млн рублей.

Подробнее о «рисковых» налогоплательщиках, индикаторе рисков такой группы и признаках подмены трудовых отношений читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова