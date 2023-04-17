Роспотребнадзор определил критерии для включения запрещенной информации сайтов о суицидах
Роспотребнадзор утвердил критерии оценки сайтов и страниц, которые распространяют информацию о самоубийствах, для включения их в реестр запрещенной информации, об этом сказано в приказе главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
В качестве критериев указаны: размещение предложений, просьб и приказов совершить самоубийство или же указания на то, что самоубийство является способом решения проблемы. Сайт могут внести в реестр за публикацию одобрения совершения самоубийства.
Критерии не распространяются на сайты, распространяющие информацию о деятельности госорганов и органов местного самоуправления. Приказ вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2029 года.
К запрещенным в России материалам относятся детская порнография, наркотический и суицидальный контент, призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, а еще фейки.
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