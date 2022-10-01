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Челнинские онкологи удалили 54-летней женщине гигантскую опухоль весом в 10 кг

03:31, 01.10.2022
Челнинские онкологи удалили 54-летней женщине гигантскую опухоль весом в 10 кг
Фото: Горздрав Челнов

Челнинские онкологи удалили 54-летней жительнице Менделеевска опухоль — миому матки размером с куриное яйцо, которая весила 10 кг, сообщили в Горздраве.

Новообразование в брюшной полости выявили в этом году. На осмотре гинеколог заметил, что живот сильно увеличен. Опухоль быстро росла и давила на внутренние органы. Пациентку направили в челнинский онкодиспансер, где ей успешно провели операцию по удалению новообразования.

В мае в Набережных Челнах 33-летнему жителю Мензелинска спасли зрение — в глаз ему попала железная стружка, когда он работал во дворе своего дома.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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