Челнинские онкологи удалили 54-летней женщине гигантскую опухоль весом в 10 кг

Фото: Горздрав Челнов

Челнинские онкологи удалили 54-летней жительнице Менделеевска опухоль — миому матки размером с куриное яйцо, которая весила 10 кг, сообщили в Горздраве.



Новообразование в брюшной полости выявили в этом году. На осмотре гинеколог заметил, что живот сильно увеличен. Опухоль быстро росла и давила на внутренние органы. Пациентку направили в челнинский онкодиспансер, где ей успешно провели операцию по удалению новообразования.

В мае в Набережных Челнах 33-летнему жителю Мензелинска спасли зрение — в глаз ему попала железная стружка, когда он работал во дворе своего дома.



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Маргарита Головатенко