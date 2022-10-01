Челнинские онкологи удалили 54-летней женщине гигантскую опухоль весом в 10 кг
Челнинские онкологи удалили 54-летней жительнице Менделеевска опухоль — миому матки размером с куриное яйцо, которая весила 10 кг, сообщили в Горздраве.
Новообразование в брюшной полости выявили в этом году. На осмотре гинеколог заметил, что живот сильно увеличен. Опухоль быстро росла и давила на внутренние органы. Пациентку направили в челнинский онкодиспансер, где ей успешно провели операцию по удалению новообразования.
В мае в Набережных Челнах 33-летнему жителю Мензелинска спасли зрение — в глаз ему попала железная стружка, когда он работал во дворе своего дома.
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