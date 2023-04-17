Парламент Великобритании начал расследование против премьер-министра Риши Сунака

Фото: скриншот видео youtube.com

Парламент Великобритании начал расследование против премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов. Об этом сообщает сайт парламента.

Расследование началось 13 апреля. Детали расследования и более конкретная причина его начала не называются.

По сведениям Sky News, расследование касается его супруги Акшаты Мурти. Она владеет акциями, которые принадлежат агентству по уходу за детьми. Как отмечают источники издания, расследование связано с тем, что она может получить бюджетную поддержку.

Фото: pixabay.com

Напомним, Риши Сунак автоматически стал премьер-министром Великобритании, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла кандидатуру и он остался единственным кандидатом. Это произошло в октябре прошлого года.

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Айрат Назипов