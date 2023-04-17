«Работы нельзя было провести»: в мэрии Казани рассказали, когда в поселке Киндери устранят коммунальную аварию

Фото: Город Казань/t.me

В казанскую мэрию поступила жалоба от жительницы поселка Киндери. Женщина пожаловалась в соцсетях, что на улице Водстрой прорвало трубу, а последствия аварии до сих пор не устранены.

— Вода течет уже вторую неделю. Водоканал не реагирует. Пожалуйста, прошу принять меры, — написала она.

В мэрии сообщили, что работы на этом участке пока невозможно провести.

Фото: Город Казань/t.me

— Специалисты проводили выезд бригады на место аварии, но работы нельзя было провести из-за отсутствия доступа к месту течи вследствие неполного просыхания грунта. Работы на аварийном участке проведут после просыхания грунта, — ответили в мэрии.

Напомним, в конце марта в Казани затопило дом ветерана Великой Отечественной войны и его дочери-инвалида. По факту подтопления была организована доследственная проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту инцидента.



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Айрат Назипов