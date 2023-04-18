Исследование: каждый десятый казанец — левша

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани большинство экономически активных граждан — 78% — правши, и только каждый десятый — 11% — левша. Еще 6% респондентов в детстве переучили писать с левой руки на правую, говорится в результатах исследования SuperJob.

Каждый двадцатый казанец заявил, что одинаково владеет обеими руками. Чаще всего таких людей можно встретить среди пиарщиков и врачей — по 8%.



Правшей в Казани больше среди главных бухгалтеров (93%), водителей (85%) и экономистов (80%). Левшей чаще всего можно встретить среди дизайнеров (19%), специалистов по закупкам(16%) и программистов (12%), а переученных с левой руки на правую — среди охранников (11%) и логистов (7%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в сентябре 2019 года исследователи из Оксфордского университета нашли связь между генетическими изменениями и леворукостью. Тогда группа ученых во главе с Акирой Вайбергом проанализировала материалы долгосрочного исследования UK Biobank. Специалистам удалось изучить данные 500 тысяч человек. В конечном итоге эксперимент показал, что у левшей более сильно выражена связность между речевыми центрами разных полушарий.



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Антон Гаврилов