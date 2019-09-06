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Ученые выяснили откуда берутся левши

02:29, 06.09.2019
Ученые выяснили откуда берутся левши
Фото: academic.oup.com

Исследователи из Оксфордского университета нашли связь между генетическими изменениями и леворукостью. Также обнаружены особенности структуры мозга.

Группа ученых во главе с Акирой Вайбергом проанализировала данные долгосрочного исследования UK Biobank. Они смогли изучить данные 500 тысяч человек.

Исследование генетических материалов показало, что отличия левшей и правшей существуют в местах, где находятся гены MAP2, TUBB и MAPT, которые участвуют в формировании нервных клеток, передает N+1.

Согласно данным ученых, у левшей выше риск развития шизофрении. А вот угроза болезни Паркинсона у них ниже.

Результаты поиска корреляций между особенностями строения мозга и леворукостью показали, что у левшей сильнее связность между речевыми центрами разных полушарий. Кроме того, ученые увидели общие особенности трактов, которые связывают речевые центры, у левшей и больных шизофренией, страдающих от слуховых галлюцинаций.

Общество
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