Ученые выяснили откуда берутся левши

Исследователи из Оксфордского университета нашли связь между генетическими изменениями и леворукостью. Также обнаружены особенности структуры мозга.

Группа ученых во главе с Акирой Вайбергом проанализировала данные долгосрочного исследования UK Biobank. Они смогли изучить данные 500 тысяч человек.

Исследование генетических материалов показало, что отличия левшей и правшей существуют в местах, где находятся гены MAP2, TUBB и MAPT, которые участвуют в формировании нервных клеток, передает N+1.

Согласно данным ученых, у левшей выше риск развития шизофрении. А вот угроза болезни Паркинсона у них ниже.

Результаты поиска корреляций между особенностями строения мозга и леворукостью показали, что у левшей сильнее связность между речевыми центрами разных полушарий. Кроме того, ученые увидели общие особенности трактов, которые связывают речевые центры, у левшей и больных шизофренией, страдающих от слуховых галлюцинаций.