Исследование: казанцы с навыками игры на музыкальных инструментах зарабатывают больше

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Жители Казани, умеющие играть на музыкальных инструментах, зарабатывают больше, выяснили аналитики сервиса по поиску работу SuperJob. Если среди получающих до 30 тысяч рублей в месяц лиц с такими навыками 15%, то среди горожан, зарплата которых начинается от 80 тысяч рублей, — 20%.

На музыкальных инструментах умеют играть почти четверть совершеннолетних казанцев (23%). Чаще всего такие навыки есть у мужчин, нежели у женщин — 31% и 16% соответственно.

Гитара и клавишные — наиболее популярные музыкальные инструментами. Играть на них умеют 16% и 12% казанцев соответственно. Еще 8% респондентов рассказали, что у них есть навыки игры на народных инструментах.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в Казани для уличных артистов работает онлайн-платформа «Art-проспект». Она дает доступ для выступлений на 65 городских площадках. На площадку еженедельно поступает около 430 заявок.

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Антон Гаврилов