С мая этого года уличные артисты Казани подали через «Art-проспект» более 6,8 тысячи запросов на выступления

С мая этого года уличные артисты Казани подали через онлайн-платформу «Art-проспект» более 6,8 тысячи запросов на выступления. Об этом сообщает мэрия города.

По словам руководителя Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыповой, сейчас «Art-проспект» дает доступ для выступлений на 65 городских площадках. Вместе с этим на площадку еженедельно поступает около 430 заявок.

Фото: Илья Репин

Напомним, в начале сентября сообщалось, что за три с половиной месяца с момента запуска онлайн-платформы «Art-проспект» уличные артисты Казани согласовали на городских площадках 6 465 выступлений.

На тот момент в сервисе было зарегистрировано 404 музыканта, художника и актера.

Чаще всего артисты выступают в выходные дни — субботу и воскресенье, а самыми популярными местами стали улица Баумана и парк имени Горького.

В августе власти Казани предписали артистам «лично находиться на месте проведения уличного выступления согласно заявлению». Раньше от них требовалось только соблюдать правила безопасности и общественного порядка при организации и проведении выступления, технику безопасности при использовании огней, фейерверков, хлопушек, бенгальских огней, петард и тому подобного и правила благоустройства Казани.

Порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках Казани утвержден год назад. И только в мае этого года заработала платформа, через которую они должны регистрироваться.



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Максим Кокунин