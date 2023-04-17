В Татарстане на шести мостах обхода Нижнекамска и Челнов завершили монтаж балок пролета

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На шести мостах обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершен монтаж балок пролетного строения. Речь идет о мостах через реки Аланку, Аштылгу, Клятлинку, ручей Васильев и на ПК508, ПК511.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», в рамках строительства шести мостов специалисты возвели 21 опору, устроили ригели, насадки, подферменники, смонтировали более 190 железобетонных балок пролетных строений длиной от 12 до 33 метров и приступили к армированию монолитной плиты пролетного строения.

Всего на участке протяженностью 23,7 км предусмотрено строительство восьми мостов разной длины, от 48 до 308 метров. Общая техническая готовность мостов на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составляет 60%.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений на разных уровнях. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Общая протяженность обхода составит 81 км. Строительство разделено на три этапа.

В конце января «Реальное время» сообщало, что на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство фундамента опор путепровода. Его возводят над региональной автодорогой Новотроицкое — Комсомолец. На третьем этапе обхода построят две транспортные развязки, три путепровода и мост через реку Челну.

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Айрат Назипов