За год число сотрудников в российской IT-отрасли выросло на 12%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Общее количество занятых в IT-отрасли сотрудников в России за 2022 год увеличилось на 12%. Об этом рассказал замглавы Минцифры страны Максим Паршин.

— Мы наблюдаем уверенный поступательный рост IT-отрасли. В 2022 году количество занятых в ней сотрудников увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом и составило 761 тысячу человек, — передает его высказывания ТАСС.

Он обратил внимание, что уровень зарплат в IT-отрасли в два раза выше, чем в других отраслях. В прошлом году они выросли на 19%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июне 2022 года в МВД сообщили, что Россия нуждается примерно в 170 тысячах IT-специалистов. По словам представителя ведомства, массовый отъезд таких специалистов произошел из-за введения антироссийских санкций.

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Айрат Назипов