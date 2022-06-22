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В МВД заявили, что России не хватает 170 тысяч IT-специалистов после их отъезда из страны

03:34, 22.06.2022 3
В МВД заявили, что России не хватает 170 тысяч IT-специалистов после их отъезда из страны
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Статс-секретарь — заместитель главы МВД Игорь Зубов заявил, что Россия нуждается примерно в 170 тысячах IT-специалистов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, их массовый отъезд произошел из-за введения антироссийских санкций. Зубов рассказал, что в IT-отрасли в стране задействован миллион человек. Затем он добавил, что сколько в действительности приедет специалистов, зависит от привлекательности «сегодняшней меры». Предполагается, что их средняя зарплата составит 140 тысяч рублей.

15 июня Госдума приняла закон о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для зарубежных IT-специалистов, минуя получение разрешения на временное проживание. Вместе с ними ВНЖ смогут получить их супруги, дети (в том числе приемные), супруги детей, бабушки, дедушки, внуки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно проведенному в мае исследованию, за первое полугодие 2022 года Россию покинут около 40 тысяч IT-специалистов. Уезжают в основном сотрудники центров разработки зарубежных компаний, «материнские» структуры которых закрыли офисы в России. До половины из них должны вернуться до конца текущего года.

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Дарья Акимова
ТехнологииITОбщество

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:01
    никто не хочет бесплатно работать
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  • Анонимно 15:50
    Доча с красным дипломом магистратуры пол года не могла на работу устроится. Везде требуют 3 года стажа - понимают, что наша система образования просто выращивает людей до определённого возраста и закрывает часы, никакого отношения к запросам рынка не имеющие
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    Анонимно 17:22
    специальность какая у вашей дочи? и что он а умеет делать? деньги не за диплом плятят
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