В МВД заявили, что России не хватает 170 тысяч IT-специалистов после их отъезда из страны

Статс-секретарь — заместитель главы МВД Игорь Зубов заявил, что Россия нуждается примерно в 170 тысячах IT-специалистов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, их массовый отъезд произошел из-за введения антироссийских санкций. Зубов рассказал, что в IT-отрасли в стране задействован миллион человек. Затем он добавил, что сколько в действительности приедет специалистов, зависит от привлекательности «сегодняшней меры». Предполагается, что их средняя зарплата составит 140 тысяч рублей.

15 июня Госдума приняла закон о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для зарубежных IT-специалистов, минуя получение разрешения на временное проживание. Вместе с ними ВНЖ смогут получить их супруги, дети (в том числе приемные), супруги детей, бабушки, дедушки, внуки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно проведенному в мае исследованию, за первое полугодие 2022 года Россию покинут около 40 тысяч IT-специалистов. Уезжают в основном сотрудники центров разработки зарубежных компаний, «материнские» структуры которых закрыли офисы в России. До половины из них должны вернуться до конца текущего года.

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Дарья Акимова