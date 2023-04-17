Компания FLAMAX презентовала локализованное в Татарстане производство резервуаров

В московском «Крокус Экспо» завершила работу международная выставка Securika Moscow — 2023. Мероприятие проходило с 11 по 14 апреля. За 4 дня его посетили более 20 тысяч человек, а в рамках выставочной программы были представлены 220 компаний из 8 стран мира. Среди участников были 2 татарстанских производителя, в том числе компания FLAMAX.

Бренд FLAMAX основан в 2008 году, а в выставке Securika Moscow принимал участие в 7й раз. По традиции, стенд компании пользовался популярностью у посетителей. Выполненный в стиле loft в фирменном черно-красном цвете, в его центре располагалась полноразмерная модель импортозамещенного резервуара для хранения промышленных объемов воды.

В этом году резервуар FLAMAX стал участником конкурса «Лучший инновационный продукт», получив высокую оценку экспертного жюри.

Сборный стальной резервуар FLAMAX — продукт, который появился в очень непростой период для российской экономики. В 2022 году компания, как и многие другие импортеры, столкнулись с серьезными санкционными ограничениями. Руководство приняло важное стратегическое решение об организации производства на территории Российской Федерации. На первом этапе были полностью перестроены внутренние процессы: логистика, документация, работа с поставщиками. На втором этапе совместно с научными сотрудниками Казанского государственного архитектурно-строительного университета была разработана новая технология производства сборных стальных резервуаров, полностью адаптированная под российское сырье и стандарты. По отзывам клиентов, отечественный продукт отлично выдерживает конкуренцию с европейскими аналогами, так как лучше приспособлен к российским климатическим и погодным условиям, а также возможным сейсмическим нагрузкам.

К настоящему моменту реализовано уже более 20 проектов. В планах — увеличение объема производимой в Татарстане продукции до 100 резервуаров в год.

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