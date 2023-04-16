Андрей Рублев стал победителем турнира в Монако

Россиянин Андрей Рублев сегодня победил датчанина Хольгера Руне в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло(Монако).

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу Рублева.

Матч длился 2 часа 36 минут. На счету Рублева 5 эйсов, 4 двойных ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19. У Руне — 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Рублев впервые в карьере стал победителем турнира категории «Мастерс». До этого он дважды доходил до финала в апреле и августе 2021 года, но оба раза проигрывал.

До этого россиянин обыграл своего соотечественника Карена Хачанова в третьем круге турнира «Мастерс» в Монте-Карло. Поединок, который длился на протяжении 1 часа 29 минут, завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

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Илина Хакимова