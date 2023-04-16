Министр обороны Украины: потери ВСУ меньше числа жертв землетрясений в Турции
Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников прокомментировал потери вооруженных сил Украины (ВСУ) испанской газете La Razon, передает «РИА Новости».
— Я не могу назвать вам цифру, не могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции, — заявил Резников.
Он также рассказал, что Киев получил от Запада практически весь арсенал вооружений, который он требовал.
— Когда я возглавил министерство, я шутил, что мое письмо Деду Морозу слишком длинное. А теперь осталось получить только одно — бойцов. Остальное уже сделано, — заметил Резников.
В марте сообщалось, что число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 миллиардов.
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