Татарстанский оператор ж/д перевозок «Содружество» потратит на безопасность на железной дороге 64 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», оператор пригородных железнодорожных перевозок АО «Содружество», на балансе которого имеется 38 составов электричек, работающих на 117 маршрутах Татарстана, заключит договор на охрану за 64,3 миллиона рублей.



Впрочем, обеспечивать охрану исполнителю придется не только на территории Татарстана, но и в Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Башкортостане, Пермском крае и Свердловской области.

На каждом посту должны дежурить по два сотрудника ГБР и одному сотруднику ПТБ (занимается защитой объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства). Они должны отработать 291 день.

В их задачи будут входить: воспрепятствование проникновению на транспортное средство лиц, совершающих или подготавливающих совершение актов незаконного вмешательства; досмотр транспортных средств на конечной станции, досмотр физических лиц разного пола на границе зоны транспортной безопасности ТС ручным контактным способом. Оказывать услуги нужно с 15 мая по 29 февраля 2024 года.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Согласно информации на сайте компании, ППК АО «Содружество» — одна из крупнейших пригородных пассажирских компаний России. Она была создана в октябре 2009 года с уставным капиталом в 300 тысяч рублей и первоначально осуществляла деятельность в качестве агента ОАО «РЖД» по оформлению билетов. Уже с 1 января 2011 года выполняет функции перевозчика. Сейчас в «Содружестве» работают 496 человек.



Компания осуществляет пассажирские перевозки ж/д транспортом в пригородном сообщении на территории двух федеральных округов: Приволжском и Уральском. Полигон обслуживания включает девять субъектов: Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Башкирию, Марий Эл, Мордовию, Пермский край, Кировскую и Свердловскую области.



Акционером «Содружества» является РЖД (49,33%). Кроме того, еще по 25,33% уставного капитала принадлежит МЗИО Татарстана и Минимуществу Удмуртии. Стоит отметить, что по итогам 2021 года компания получила выручку в 761,3 миллиона рублей.

В январе «Содружество» выделило 6,5 миллиона рублей для закупки фирменной одежды для сотрудников. При этом требования перевозчика оказались в разы меньше, чем те, что выставил казанский «Водоканал», который для обеспечения своих нужд в первом и втором кварталах 2023 года закупит спецодежду на 18,2 миллиона рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов, Максим Кокунин