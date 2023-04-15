В Казани пройдет серия бесплатных мастер-классов от олимпийских чемпионов по фигурному катанию
В Казани с 17 по 19 апреля на ледовой арене спортивного комплекса «Триумф» олимпийские чемпионы по фигурному катанию Никита Кацалапов и Виктория Синицина проведут серию мастер-классов для подростков. Об этом сообщает казанская мэрия.
Воспитанники спортивных школ столицы Татарстана смогут проверить свои навыки на льду с профессионалами. Для юных поклонников спорта пройдет автограф-сессия, они также смогут сделать памятные фотографии и задать вопросы олимпийским чемпионам.
Мастер-классы пройдут 17 апреля — с 14.30 до 18.00, 18 апреля — с 15.20 до 18.45, 19 апреля — с 13.30 до 15.45.
В прошлом году на ледовой арене спортивно-оздоровительного комплекса «Триумф» в Казани состоялся мастер-класс по фигурному катанию. Занятие для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «ФСО «Авиатор» провел олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым