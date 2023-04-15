В России стартовал эксперимент по маркировке красной и черной икры

В России стартовал эксперимент по маркировке черной и красной икры. Он продлится до 31 марта 2024-го, сказано в постановлении российского правительства.

— Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку, — говорится в документе.

Указанный эксперимент хотели провести еще с 1 ноября 2022 года.

Фото: pixabay.com

В конце 2021 года в Роскачестве заявили об ухудшении качества красной икры. У икры в 15 образцах из 21 исследованного обнаружили кишечную палочку, в шести был превышен уровень микробной обсемененности (КМАФАнМ), в двух — обнаружен запрещенный в России консервант уротропин.

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Айрат Назипов