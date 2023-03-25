В Казани за два месяца задержали 577 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани (скриншот видео)

За два месяца 2023 года в Казани выявили 577 водителей в состоянии опьянения. Такую статистику озвучил начальник отделения ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Казани Рафаэль Абдряхимов.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции вместе участковыми уполномоченными полиции провели рейд по пьяным водителям. За одну ночь удалось выявить 9 нетрезвых водителей.

Всего в ходе рейда было составлено 55 материалов по различным нарушениям. Это езда без прав, поворот налево в неположенном месте, тонировка и другие.

Фото: ГИБДД Казани (скриншот видео)

В начале этой неделе в Тюлячах произошел курьезный случай. В пьяной езде сотрудники ГИБДД уличили оператора камер фотовидеофиксации. Мужчина признался коллегам, что выпил алкоголь в салоне машины.

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Айрат Назипов