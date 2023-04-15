Зинэтула Билялетдинов: «Мы же тоже не случайно в финале играем»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил изменения в команде ЦСКА за пять лет, прошедших после финала Кубка Гагарина 2018 года, когда «Ак Барс» переиграл «армейцев».

— Это немного другая команда, очень техничные, мобильные игроки, хорошо играют в атаке, обороне. Очень серьезный соперник, — отметил Билялетдинов.

Также наставник «Ак Барса» оценил своего коллегу из ЦСКА Сергея Федорова. Он отметил, что не каждый специалист может играть в финале.

— Тренер второй год подряд играет в финалах, значит, обладает какими-то положительными данными и решает задачи. Команда его воспринимает, он делает определенные положительные шаги. Есть что-то хорошее, что он дает команде, считаю, не каждый может играть в финале. Не говорю уже о том, каким он был игроком. По-моему, говорить об этом нет смысла, об этом можно долго говорить.

На замечание, что в составе «армейцев» много игроков, принимавших участие в прошлогоднем финале Кубка Гагарина, а в «Ак Барсе» только четыре хоккеиста играли в команде 2018 года, Билялетдинов ответил, что «Ак Барс» тоже не случайно играет на такой стадии турнира.

— Но мы же тоже не случайно играем в финале.

Финальная серия Кубка Гагарина стартует 17 апреля в Казани. Стартовое вбрасывание произойдет в 19.00 на льду «Татнефть Арены».