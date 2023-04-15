В России за сутки коронавирусом заболели 7 445 человек

За прошедшие сутки в России подтвердилось 7 445 новых случаев заражения коронавирусом. В больницу попали 1 085 пациентов. Всего с начала пандемии заболевших по стране выявили 22 758 243 человека.



По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 731 человека, всего выздоровевших — 22 144 313 человек.

Коронавирус унес жизни 37 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 397 790 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов