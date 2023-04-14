Конституционный совет Франции признал пенсионную реформу частично законной

Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Соответствующее коммюнике опубликовано на сайте КС.

Кроме того, принято решение о признании нелегитимным некоторые статьи законопроекта. Среди них — положение о введении штрафов для компаний, отказывающихся трудоустраивать лиц старше 55 лет, специальные условия трудоустройства для лиц предпенсионного возраста и положения о преждевременном выходе на пенсию чиновников при соблюдении ряда условий.

— Текст завершает свой демократический процесс. Сегодня нет ни победителя, ни побежденного, — написала в Twitter премьер-министр страны Элизабет Борн.

В марте сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу, несмотря на протесты против нее по всей стране, продолжающиеся с конца января.

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Елизавета Пуншева