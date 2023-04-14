В Буинске на Сабантуе воссоздадут национальную легенду о 12 воительницах

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Буинске на Сабантуе планируется воссоздать атмосферу прошлых веков с помощью старинных песен, обычаев, игр и инсценировки легенды о 12 воительницах, живших на этой земле. Подробностями глава администрация района поделился с ГТРК «Татарстан».

На площадке, где будет проходить празднование, организуют подворья народов, представители которых проживают в районе, проведут традиционные татарские игры, среди которых лапта, бура, «пәке уены» и другие. Разъяснять суть и правила будут волонтеры.

— Идея появилась после поездки в Якутию на праздник Ысыах. Восхитился тем, как в современном мире с гордостью носят элементы национальной одежды, сохраняют ремесла отцов, дедов и прадедов. И каждый участник праздника стремится познакомить других с частичкой своей культуры. Почему мы не делаем так же? — рассказал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Он подчеркнул, что Буинский район и Татарстан в целом — это дом для многих народностей, у каждой есть своя одежда, национальный орнамент, способ вышивки и история.

— Эти национальные элементы должны жить, иметь продолжение. Мы должны их восстановить, чтобы не только показать молодому поколению, но и передать умения, чтобы они сумели это воспроизвести и передать будущим поколениям, — заявил Камартдинов.

Сегодня глава района опубликовал в своем telegram-канале пост-анонс праздника.

— Сабантуй должен стать местом, куда мы с гордостью будем приходить с элементами национальной одежды. Пусть это будет своего рода «дресс-код» нашего Сабантуя. Надеемся, жители и гости нас поддержат, — подчеркнул он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева