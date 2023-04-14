В Казани несколько подразделений Госавтоинспекции изменят расписание

В Казани несколько подразделений Госавтоинспекции изменят график работы, сообщается на сайте мэрии города. Это связано с празднованием Ураза-байрама.

Так, по другому расписанию будет работать пункт регистрации автомототранспортных средств в МФЦ (проспект Победы, 214). 20 апреля часы приема продлятся с 8.00 до 16.00, а с 21 по 23 апреля подразделение будет закрыто.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом отделение №1 (Оренбургский тракт, 5), отделение №2 (улица Тэцевская, 5), пункты регистрации, расположенные в автосалонах «КАН АВТО» (Сибирский тракт, 48, Оренбургский тракт, 209б) и в автосалонах ТТС (улица Декабристов, 81б, проспект Победы, 194), будут работать в штатном режиме.

Напомним, также в Казани 14 апреля на одном из автобусов маршрута №30 жители и гости города могут проехаться бесплатно. Такая акция в честь Рамадана проводится впервые, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева