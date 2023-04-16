Казанцы назвали основные критерии выбора врачей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Четверть жителей столицы выбирают врачей, основывая свое мнение на рекомендациях близких и знакомых. Еще 18% респондентов признались, что, выбирая врача для себя, обращают внимание на отзывы о специалисте в интернете. К таким выводам в результате совместного опроса пришли СК «Росгосстрах» и банк «Открытие».

Так, 22% казанцев признались, что уже имеют негативный опыт лечения у недостаточно квалифицированного доктора. Исследование показало, что горожане считают врача мастером своего дела в том случае, если у него имеется квалификация — 33% казанцев обращают внимание именно на это. Еще 27% опрошенных смотрят на его большой опыт работы, 11% — на наличие ученой степени. 8% казанцев делают для себя положительные выводы о специалисте, обращая внимание на количество посетителей, записанных к нему (8%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)/ Максим Платонов

По мнению 46% казанцев, возраст врача прямо пропорционален его профессиональному уровню. Для 21% жителей столицы Татарстана этот критерий не имеет значения.

Интересным моментом исследования стало то, что 41% опрошенных заявили, что отдадут предпочтение врачу-женщине. 27% казанцев заявили, что для них пол специалиста не играет роли, 31% — хотели бы попасть на прием к мужчине.

40% респондентов заявили, что будут ходить к врачу на постоянной основе, если их все устроит. То же число опрошенных готовы заплатить от 1 500 до 3 000 рублей за первичную консультацию. 36% отдадут за нее не больше 1 500 рублей.

Напомним, 4 апреля Кабинет министров Татарстана установил специальные социальные выплаты для медицинских работников, которые оказывают не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

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Антон Гаврилов