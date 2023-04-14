Инвестор спрогнозировал рост цен на нефть

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров рассказал о росте цен на нефть. Он считает, что ее стоимость в ближайшее время вырастет с $87 до $90 за баррель.

— В настоящее время рынок сырья опасается сокращения предложения, что всегда ведет к росту стоимости нефти. В связи с решением России снизить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, а затем и альянсом ОПЕК+ [о сокращении на 1,1 млн баррелей] вполне можно ожидать продолжения роста цен на нефть, — цитирует его RT.

По его словам, тем не менее большого дефицита не произойдет, «поскольку из-за мировой рецессии спрос на сырье будет снижаться».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на уровне 10,3 млн баррелей в сутки. Оценка динамики добычи при этом осталась без изменений по сравнению с прогнозом в прошлом месяце.

В начале месяца несколько стран ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца текущего года. После этого цены на нефть существенно выросли.

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Айрат Назипов