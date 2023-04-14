В Казани не планируют ремонтировать дорогу, ведущую в Республиканский онкодиспансер

Фото: Город Казань/t.me

Жительница Казани пожаловалась в мэрию на состояние дороги, которая ведет в Республиканский клинический онкологический диспансер. По словам женщины, дорога «вся в ямах» и такую картину наблюдают приезжие из других регионов России.

— Не только этот участок, но вдоль забора дорога вся в ямах, и она находится на горе. Если пожилой человек споткнется об эту или более мелкую яму, он полетит с этой горы далеко вниз, прямо на проезжую часть. Пожалуйста, заасфальтируйте всю дорогу в сторону онкологического диспансера, проложитe новый асфальт, — написала женщина в соцсетях.

В мэрии отметили, что в этом году ремонтировать участок не будут. Они посоветовали автору обращения оставить заявку в системе «Народный контроль».

Фото: Город Казань/t.me

— Понимаем ваши эмоции, но, как сообщают в районной администрации, к сожалению, в этом году проведение работ на участке не запланировано. Вопрос рассмотрят в последующие годы при выделении достаточного финансирования, — ответили сотрудники мэрии.

Месяц назад в мэрии Казани ответили на критику жителей города по поводу ям на Третьей транспортной дамбе. Ее сотрудники объяснили, что существует проект реконструкции Третьей транспортной дамбы, но на него не выделили денег. А основные провалы устранят во время ямочного ремонта.



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Айрат Назипов