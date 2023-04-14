МВД: средние цены на распространенные в наркосреде Казани вещества выросли почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Средние цены на распространенные в наркосреде Казани запрещенные вещества выросли почти в два раза. Такую информацию на XXII сессии Казгордумы IV созыва озвучил замначальника Управления МВД по городу подполковник полиции Ильнур Хаялиев.

— Позволю себе небольшую ремарку: в марте и апреле прошлого года отмечено резкое повышение средней цены на наркотики. Так, цена на самые распространенные в наркосреде Казани наркотики, выросла почти в два раза — с 2 тысяч до примерно 4 тысяч рублей за дозу, — сообщил он.

По его словам, меры конспирации у сбытчиков наркотических веществ не меняются. Переговоры ведутся обезличено в мессенджерах. В финансовых операциях используется криптовалюта и офшорные биржи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов(архив)

Ильнур Хаялиев также рассказал, что за 2022 год в Казани зафиксировали 1 712 наркопреступлений — на 84,7% больше, чем в 2021-м. Фактов сбыта наркотических веществ выявили в четыре раза больше — 959.



Он обратил внимание на снижение числа несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году в Казани их было 13.



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Татьяна Демина