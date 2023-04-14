В Нижнекамске победители грантового проекта СИБУРа разрисовали деревья экограффити

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Новые арт-объекты появились в лесопарковой зоне в пригороде Нижнекамска. Десятки деревьев преобразились с помощью так называемых экограффити. Их авторами являются участники специального проекта «Сказки леса — дендрограффити на защите леса», который был признан победителем грантового конкурса СИБУРа. Идея реализуется при поддержке школы лесничества детского эколого-биологического центра Нижнекамска.

Изображениями лесной флоры и фауны ребята украшают открытые растрескавшиеся стволы деревьев — морозобоины. Защитный слой, который наносится акриловыми красками, помогает предотвращать уничтожение растений насекомыми-вредителями.

— Методика нанесения граффити на морозобоины состоит из нескольких этапов. Для начала нужно обработать саму морозобоину. Вообще она может разрушить дерево. Поэтому мы сначала тщательно обрабатываем трещину, чтобы краска правильно и равномерно заполнила ее, — говорит Диана Чиркова, автор проекта «Сказки леса — дендрограффити на защите леса».



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Мини-картины рисуют по мотивам детских сказок и пейзажей. Так, на стволах деревьев появляются диковинные птицы и животные.

— Рисовать на дереве, такое чувство, что рисуешь на обоях — где-то краска плохо ложится, а где-то идет как по маслу. Я стараюсь, заполняю трещины, чтобы рисунок получился ровный, — рассказал Карим Исмагилов, участник проекта «Сказки леса — дендрограффити на защите леса».



Всего будет покрыто рисунками 25 морозобоин на деревьях, которые растут в лесу возле поселка Красный ключ. Рисунки отбирали на конкурсной основе. Грантовый конкурс для школ и школьных лесничеств проходил в рамках проекта «Формула леса» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

— Мы очень рады, что СИБУР поддержал наш проект. Уверены, что результаты быстро принесут свои плоды: горожане смогут познакомиться с творчеством юных художников, больше подростков присоединится к волонтерскому движению и, конечно, улучшится состояние наших пригородных лесов, — добавляет Римма Луцкова, руководитель школьного лесничества «Друзья природы» Красноключинской школы, автор конкурсного проекта «Сказки леса — дендрограффити на защите леса».

