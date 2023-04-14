Для сотрудников «Нижнекамскнефтехима» открылись бесплатные стоматологические кабинеты

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Компания СИБУР, совместно с партнером «ММЦ «Профмедицина», реализует концепцию развития поликлиники «Нижнекамскнефтехима».

В 2022 году на нижнекамском предприятии СИБУРа в рамках модернизации медицинского обслуживания работников нижнекамского предприятия СИБУРа создано пять современных центров здоровья. Более 100 млн рублей компания вложила в ремонт и дооснащение поликлиники НКНХ. Общий объем инвестиций в модернизацию промышленной медицины для сотрудников СИБУРа в Татарстане составит несколько миллиардов рублей.

За счет дофункционализации поликлиники и расширения перечня услуг у работников «Нижнекамскнефтехима» появилась возможность бесплатно получать стоматологические услуги.

В поликлинике открылись два стоматологических кабинета, оснащенные современным оборудованием. Теперь нефтехимики могут пройти профилактическое обследование и получить стоматологическую помощь по полису ДМС в шаговой доступности. Благодаря открытию стоматкабинетов в поликлинике НКНХ снизится нагрузка на городскую систему здравоохранения.

Модернизированные стоматкабинеты работают 7 дней в неделю, с 7 утра до 7 вечера. Лечат нефтехимиков пять врачей: четыре терапевта-стоматолога и хирург-стоматолог. Кабинеты оснащены стоматологическими установками и визиографами (стоматологическими рентген-аппаратами). Работать на такой технике специалистам комфортно, а пациенты получают качественную помощь.

— Когда оборудование новое, работать очень легко, руки не напрягаются. С такой техникой мы можем проводить любые виды терапии, лечить кариес, делать чистку, отбеливание зубов и оказывать квалифицированную помощь даже в самых сложных случаях,– рассказала стоматолог-терапевт Ирина Кириллова.

— С новым оборудованием мы сможем не только контролировать состояние зубов и десен, но и вовремя обнаруживать заболевания слизистой полости рта, — объяснила стоматолог-терапевт Марина Ивановна.

Стоматологические услуги у нефтехимиков пользуются большим спросом. Свободных мест на апрель нет, запись ведется на месяц вперед.

— Как только узнал, что открылся стоматкабинет на площадке, решил заняться лечением зубов вплотную. Записался одним из первых. Коллеги, кто записывался на неделю позже, на апрель уже не попали. Так что стоматологические услуги у нас очень популярны. Радует, что работают стоматологические кабинеты каждый день и что услуги бесплатные. Раньше посещал платного стоматолога, и это обходились недешево, — рассказал Зульфат Хикматуллин, главный эксперт по остановочным работам НКНХ.

Стоматологическую помощью каждый нефтехимик сможет получить в соответствии с программой страхования. Объем оказываемых услуг можно посмотреть в личном кабинете застрахованного.

Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Ильдар Фатихов отметил:

— Промышленная медицина является одним из ключевых направлений работы Министерства здравоохранения Татарстана. Развитие этого направления осуществляется в тесном сотрудничестве с руководителями многих предприятий республики. Наши врачи регулярно выезжают на производства с профилактическими осмотрами, просветительскими лекциями. Это позволяет снизить нагрузку на первичную сеть и своевременно выявить то или иное заболевание.

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Модернизация промышленной медицины на нижнекамском предприятии СИБУРа продолжается.

— Завершились строительно-монтажные работы в кабинетах, где будут расположены эндоскопическое оборудование и маммограф. В планах вести также компьютерный томограф. С помощью КТ нефтехимики смогут оперативно пройти высокотехнологичное обследование, а маммограф и эндоскопическое оборудование позволят выявить заболевания молочных желез, желудка и кишечника на ранних стадиях, — рассказала главный врач «ММЦ Профмедицина» Зиля Хисматова.