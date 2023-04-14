В России создают первый электрический авиадвигатель

В России началось создание первого в стране полностью электрического авиадвигателя. Его будут применять в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках, рассказал председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри» Алексей Рогозин.

— Такого типа двигатели планируется использовать как для создания электрических пассажирских самолетов, в том числе аппаратов вертикального взлета и посадки, так и в беспилотной технике. Кроме того, мы предполагаем, что этот набор технологий может быть в дальнейшем востребован в автомобиле- и судостроении, — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что речь идет о двигателе EM-01 — прототипе первого из семейства авиационных двигателей нового поколения. Ее главная особенность заключается в электроприводе с безредукторной передачей, позволяющей увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс авиадвигателя.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортонезависимость комплектующих, — рассказали специалисты «Эколибри».

В марте сообщалось, что российские авиакомпании могут временно перестать летать на Sukhoi Superjet 100 из-за отсутствия свечей. Как подчеркнули в Минпромторге РФ, российский аналог свечей находится в производстве. Также ведется работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий.

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Айрат Назипов