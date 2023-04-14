Официальная статистика: в Татарстане в начале апреля подешевели яйца, подсолнечное масло и вермишель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале апреля в Татарстане подешевели некоторые продукты питания. Заметнее всего снизилась средняя цена килограмма моркови — на 2%, до 38,2 рубля.

На 1,52% с 3 по 10 апреля в республике подешевела вермишель. Средняя цена опустилась до 69 рублей за один килограмм, следует из подсчетов Татарстанстата.

На другие продукты питания средние цены за неделю изменились следующим образом:



сосиски, сардельки подешевели на 1,2%, до 379,56 рубля;



куриные яйца стали стоить меньше на 1,12%, до 76,6 рубля за упаковку из 10 штук;

подсолнечное масло опустилось в цене на 1,02%, до 116,9 рубля за литр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Татарстане за неделю подешевели макароны из пшеничной муки высшего сорта, яблоки, свинина (кроме бескостного мяса), сливочное масло, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Минимально снизилась средняя цена на говядину (кроме бескостного мяса), пшеничную муку, кур (кроме куриных окорочков), вареную колбасу, печенье, твердые, полутвердые и мягкие сыры, фруктово-ягодные консервы для детского питания

Также в Татарстане с 3 по 10 апреля подешевели и другие овощи из «борщевого набора». Средняя цена килограмма картофеля снизилась на 0,57%, а капусты — на 0,44%.

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Татьяна Демина