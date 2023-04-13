В Татарстане суд обязал нарушителя выплатить более 6 миллионов рублей за несанкционированную свалку

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Суд обязал татарстанца выплатить 6,7 миллиона за создание несанкционированной свалки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Жители села Шигали в Высокогорском районе обратились в центральное управление с жалобой на свалку. Инспекторы подтвердили факт природоохранного нарушения. Объем свалки составил 115 кубических метров, площадь — 46 квадратных метров.

После этого собственнику земельного участка выдали предостережение об устранении нарушения. Однако он его не забрал. Тогда экологи повторно выехали на участок. Отмечается, что свалка увеличилась. Ее площадь достигла 255 квадратных метров, а объем — 318 кубических метров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Экологи предъявили татарстанцу ущерб в сумме 6,7 миллиона рублей. Однако претензию нарушитель также не получил. Тогда инспекторы обратились в Московский районный суд Казани. Исковые требования экологов удовлетворены.

Напомним, татарстанские экологи в 2022 году выявили более 3,7 тысячи несанкционированных свалок с отходами на территории республики. Об этом на итоговой коллегии регионального Министерства экологии и природных ресурсов рассказал глава ведомства Александр Шадриков. По его словам, 99% обнаруженных мест несанкционированного размещения отходов были ликвидированы. Министр отдельно отметил, что из общего числа нарушений 66 приходятся на зону ответственности регионального оператора. Средний размер вреда, причиненного почве, за одно нарушение составил 37 тысяч рублей.

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Елизавета Пуншева