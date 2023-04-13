В Татарстане снизилась смертность от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане за первый квартал 2023 года от острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями умерли 57 человек. Это меньше, чем в январе — марте прошлого года, когда по этой причине скончались 64 жителя.

Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за первый квартал этого года составил 1,5 случая на 100 тысяч населения. В январе — марте 2022 года он составлял 1,6, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — март 2023 года в Татарстане зарегистрировали 151 острое отравление алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, или 3,9 случая на 100 тысяч населения. Это на 2,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего причиной отравления становился этанол — на него приходится 55,5% от всех случаев, зарегистрированных в первом квартале 2023 года. Еще треть — 33,8% — это отравления неуточненным спиртом, а почти каждое десятое (9,3%) — метанолом.



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Татьяна Демина