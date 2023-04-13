В Татарстане сократилось число острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями
За январь — март 2023 года в Татарстане зарегистрировали 151 острое отравление алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, или 3,9 случая на 100 тысяч населения. Это на 2,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
Наибольшая доля случаев — 132, или 87,4%, — пришлась на совершеннолетних граждан, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану. Среди подростков (15—17 лет) выявили 11 таких инцидентов, а среди детей — восемь.
Почти половина отравившихся татарстанцев — 44,4% — неработающие. На трудоустроенных граждан пришлось 14% случаев. Каждый десятый пострадавший — пенсионер. Доля отравившихся школьников составила 10,6%, учащихся — 2%.
Чаще всего причиной отравления становился этанол — на него приходится 55,5% от всех случаев, зарегистрированных в первом квартале 2023 года. Еще треть — 33,8% — это отравления неуточненным спиртом, а почти каждое десятое (9,3%) — метанолом.
Напомним, 56 острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в Татарстане зарегистрировали за январь 2023 года. Это на 14 случаев больше, чем за первый месяц прошлого года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым