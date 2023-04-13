В Казань на Пасху доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вечером, 16 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит великую пасхальную вечерню. Она состоится в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Перед началом службы пройдет торжественная встреча Благодатного огня, сходящего накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Богослужение начнется в 16.00. Для получения святыни верующим необходимо будет принести с собой лампады.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Пасху православные отмечают в этом году 16 апреля. В субботу, 15 апреля, в 23.00, в столице Татарстана в Соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет праздничное богослужение.

К пасхальным богослужениям в Татарстане на состояние пожарной безопасности проверят 237 объектов Русской православной церкви. В эту ночь во всех церквях будут дежурить сотрудники МЧС.

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Айрат Назипов