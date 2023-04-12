К пасхальным богослужениям в Татарстане проверят 237 объектов Русской православной церкви

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К пасхальным богослужениям в Татарстане на состояние пожарной безопасности проверят 237 объектов Русской православной церкви. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Татарстану.

Сегодня проверку провели в Храме священномученика Кирилла Митрополита Казанского в столице Татарстана. В ходе профилактического визита соблюдены все современные требования пожарной безопасности.

— Сегодня мы провели профилактический визит в один из храмов нашего района. В рамках данного профилактического мероприятия акцентировалось внимание на состояние путей эвакуации, на систему пожарной сигнализации, на первичные средства пожаротушения, также на подъездные пути, — отметил инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ново-Савиновскому району Казани Ренат Файзуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все храмы к празднику пройдут проверку состояния пожарной безопасности. В пасхальную ночь во всех церквях будут дежурить сотрудники МЧС.



В воскресенье, 16 апреля, православные отметят Пасху. В соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана в честь праздника во второй раз после его восстановления организуют богослужение.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева