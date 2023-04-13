В Казани стартовала вторая «собачья перепись» среди бездомных животных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани приступили к «собачьей переписи» — специалисты пройдутся по специальным маршрутам и подсчитают количество бездомных животных в городе. Проводится она уже во второй раз.

Подсчетами займутся добровольцы. Полученные данные помогут не только актуализировать данные о численности бродячих животных, но и оценить эффективность принимаемых мер по решению проблемы бездомных собак.

Работа будет проводиться по специально разработанной методике. Каждую собаку переписывать не будут — будут прибегать к общему представлению по типам территорий, которых выделяют пять: парковая, промышленная, индивидуальная и историческая застройки и зоны многоквартирных домов, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Перепись» в Казани продлится около недели. Учитывать будут как собак, так и кошек. Затем по специальной математической модели подсчитают общее количество бродячих животных и выявят особей, подлежащих отлову, стерилизации и вакцинации.

Предыдущая «собачья перепись» в Казани проходила осенью 2021 года. Тогда в городе насчитали 6 365 бездомных животных.

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Татьяна Демина