В Санкт-Петербурге завели уголовное дело о хулиганстве после стрельбы, устроенной подростком в школе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После стрельбы, которую девятиклассник устроил в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России — «хулиганство». Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения и предъявлении обвинения.

Происшествие случилось 13 апреля у общественной остановки рядом с одной из питерских школ. По версии следствия, 16-летний парень из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону двух школьников — они получили ранения.

Затем девятиклассник выстрелил несколько раз в учеников уже в здании школы. Ранения получили трое учащихся. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Фото: spb.sledcom.ru

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщает пресс-служба следственного отдела по Калининскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.



О стрельбе в одной из школ города первым сообщило питерское издание «Фонтанка». По его данным, подросток заявил, что устроил стрельбу ради шутки.



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Татьяна Демина