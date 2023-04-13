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СМИ: в Санкт-Петербурге подросток устроил стрельбу в школе

13:31, 13.04.2023
СМИ: в Санкт-Петербурге подросток устроил стрельбу в школе
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Калининском районе Санкт-Петербурга подросток принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу, сообщает «Фонтанка». Выстрелы прозвучали перед зданием и внутри него.

По данным СМИ, есть пострадавшие с непроникающими ранениями легкой степени. На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов.

Устроившему стрельбу, по данным «Фонтанки», 16 лет. Он заявил, что сделал это ради шутки, пишет издание. Официальной информации на данный момент нет.

Как рассказывал в марте глава МВД России Владимир Колокольцев, в стране за 5 лет удалось пресечь 50 нападений на учебные заведения. Ведомство на постоянной основе информирует регионы о системах профилактики по вопросам семейного и детского неблагополучия, оказания адресной помощи, устранения условий, способствующих нарушениям.

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Татьяна Демина
Происшествия

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