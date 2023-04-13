Из-за пасхального богослужения в Казани временно ограничат движение и парковку по улице Челюскина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ночь с 15 на 16 апреля ограничат движение и парковку транспорта по улице Челюскина в Казани. Это связано с проведением пасхального богослужения и крестного хода возле церкви Святого праведного Иоанна Кронштадтского, сказано в сборнике документов мэрии.

С полуночи до 00.20 16 апреля будет закрыт для движения и парковки транспорта участок улицы Челюскина от улицы Социалистической до улицы Побежимова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воскресенье, 16 апреля, православные отметят Пасху. В соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана в честь праздника во второй раз после его восстановления организуют богослужение.

К пасхальным богослужениям в Татарстане на состояние пожарной безопасности проверят 237 объектов Русской православной церкви. В эту ночь во всех церквях будут дежурить сотрудники МЧС.

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Айрат Назипов