Специалисты подсчитали, во сколько обойдется свадьба в Казани в 2022 году

В Казани в среднем свадебное торжество обойдется в 2022 году в 47 640 рублей, тогда как по России — в 48 290, подсчитали эксперты «Авито Услуг» (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).



Главная покупка невесты — свадебное платье. В Казани объявлений с платьями стало больше на 27%, а искали их на 48% чаще. Средняя стоимость наряда в городе составляет 5 900 рублей.

Также пользователи интересовались свадебными аксессуарами — спрос на фату вырос на 13% по сравнению с прошлым годом, а число объявлений увеличилось на 19%. В среднем аксессуар стоит 7 тысяч рублей.

Свадебные туфли в среднем для жительниц татарстанской столицы обойдутся в 600 рублей, спрос на них вырос на 27%, предложений стало больше на 7%. Полностью собрать свадебный образ для невесты в целом по России можно в среднем за 16 590 рублей, а в Казани — за 17 750 рублей.

Фото: Максим Платонов

Спрос на мужские свадебные костюмы в мае-июне по России вырос в 2,1 раза, а выставлять на продажу их стали на 32% чаще. Жители Казани искали мужские свадебные костюмы в 2,8 раза чаще, а продавать их стали на 35% чаще. Купить комплект можно в среднем за 2 240 рублей.

В мае-июне мужские туфли искали на 76% чаще, а выбор стал шире на 35%. В Казани туфли стали востребованнее на 65%, а количество объявлений с товаром выросло на 46%. Средняя цена мужской обуви для свадьбы составила 1 500 рублей. Спрос на галстуки за год вырос в 2,2 раза, а размещать на продажу их стали на 6% чаще. Запонки на платформе искали на 57% больше по сравнению с прошлым годом, а число объявлений об их продаже увеличилось на 53%. Приобрести аксессуары можно в среднем за 500 рублей. В среднем по России приобрести образ можно за 6 700 рублей, а в Казани — за 4 890.

Спрос на услуги ведущих в Казани в июне этого года по сравнению с предыдущим вырос на 62%. За год по всей стране предложений от ведущих стало больше на 19%. Средняя цена по России начинается от 10 тысяч рублей за вечер.

Также в Казани в этом году возросла популярность аренды автомобилей на свадьбу (+56%). Средняя стоимость за часовую аренду одного легкового автомобиля на свадьбу по стране начинается от 1 000 рублей, микроавтобуса — от 1 400 рублей, а необычный ретроавтомобиль (например, Rolls Royce) обойдется до 6 000 рублей в час.

Итого, организовать свадьбу при помощи мастеров и исполнителей можно в среднем от 25 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в январе — апреле 2022 года зафиксировано снижение количества зарегистрированных браков. За первые четыре месяца этого года поженились на 213 пар меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — апрель этого года в Татарстане зарегистрировали 5 503 брака, в то время как за этот же период 2021-го поженились 5 716 пар.

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Маргарита Головатенко