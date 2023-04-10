295 татарстанских инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны получат выплату к 78-летию Победы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Отделение Социального фонда России по Татарстану в апреле перечислит ежегодные выплаты, приуроченные к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В республике на меру поддержки могут рассчитывать 248 участников и 47 инвалидов войны.

По данным пресс-службы социального фонда, выплату в размере 10 тысяч рублей перечислят вместе с пенсией за апрель. Для этого ветеранам или их представителям не нужно подавать заявления и обращаться в клиентские службы. Выплаты начисляют по данным, которые имеются у татарстанского отделения Соцфонда России.

Выплаты ветеранам предоставляются согласно указу президента России Владимира Путина «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы». Он был выпущен еще в 2019 году и действует по сей день.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане в 2021 году такую выплату выделили 582 участникам Великой Отечественной войны и 167 инвалидам.

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Айрат Назипов