Власти Казани вновь предписали снести самовольные постройки и торговые объекты — список

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Казанские власти утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, подлежащих демонтажу. В списке также две постройки.

Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, демонтировать предстоит пять объектов, собственников которых установить не удалось:

два торговых павильона по ул. Карбышева, вблизи дома №13;

киоск по продаже воды по проспекту Победы, вблизи дома №46;

торговый объект по ул. Вишневского, вблизи дома №51/1.

киоск по продаже воды по ул. Можайского, вблизи дома №15.

Собственники должны снести их добровольно до 17 апреля. Если требования властей они не выполнят, объекты демонтируют в принудительном порядке в срок с 18 апреля по 16 июля и отправят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Снесут в Казани также одноэтажную нежилую кирпичную самовольную постройку по ул. Короленко, вблизи дома №48. Ее площадь составляет 89 кв. метров. На добровольный снос ее собственнику отвели три месяца, начиная с сегодняшнего дня.

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Также сносу подлежит самовольная постройка по ул. Октябрьской между домами №28 и 30. Это одноэтажное кирпичное нежилое здание площадью 110 «квадратов». На его снос хозяину объекта казанские власти предоставили также три месяца — отсчет начинается с 13 апреля.

Неделю назад власти столицы Татарстана также опубликовали документы о сносе ряды самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В списке были торговые павильоны по ул. Дорожной, вблизи дома №1 и по ул. Правды, вблизи дома №10/20.



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Татьяна Демина