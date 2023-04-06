Власти Казани распорядились демонтировать еще девять самовольно установленных торговых объектов
Власти Казани вновь распорядились демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Согласно новому перечню, сносу подлежат девять объектов.
Так, согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, в городе демонтируют объекты по следующим адресам:
- торговый павильон по ул. Дорожной, вблизи дома №1;
- торговый объект по ул. Меридианной, вблизи дома №13а;
- торговый объект по ул. Ленинградской, вблизи дома №22;
- торговый павильон по ул. Правды, вблизи дома №10/20;
- торговый павильон по ул. Азина;
- торговый объект по пр. Победы, вблизи дома №56;
- торговый объект по ул. Р. Зорге, вблизи дома №75;
- торговый объект по ул. Г. Ахунова, вблизи дома №22а;
- торговый объект по ул. Ново-Давликеевской, вблизи дома №74.
Собственники, которых властями установить не удалось, должны снести указанные объекты до 10 апреля. В противном случае их демонтируют принудительно в срок с 11 апреля по 9 июля.
Напомним, в середине марта власти Казани распорядились снести восемь незаконно размещенных торговых объекта. Они находились по улицам Даурской, Дорожной, Адоратского, Аделя Кутуя, Южно-Промышленной и Короленко. Срок их принудительного демонтажа — с 21 марта по 18 июня.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым