Власти Казани распорядились демонтировать еще девять самовольно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани вновь распорядились демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Согласно новому перечню, сносу подлежат девять объектов.

Так, согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, в городе демонтируют объекты по следующим адресам:

торговый павильон по ул. Дорожной, вблизи дома №1;

торговый объект по ул. Меридианной, вблизи дома №13а;

торговый объект по ул. Ленинградской, вблизи дома №22;

торговый павильон по ул. Правды, вблизи дома №10/20;

торговый павильон по ул. Азина;

торговый объект по пр. Победы, вблизи дома №56;

торговый объект по ул. Р. Зорге, вблизи дома №75;

торговый объект по ул. Г. Ахунова, вблизи дома №22а;

торговый объект по ул. Ново-Давликеевской, вблизи дома №74.

Собственники, которых властями установить не удалось, должны снести указанные объекты до 10 апреля. В противном случае их демонтируют принудительно в срок с 11 апреля по 9 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в середине марта власти Казани распорядились снести восемь незаконно размещенных торговых объекта. Они находились по улицам Даурской, Дорожной, Адоратского, Аделя Кутуя, Южно-Промышленной и Короленко. Срок их принудительного демонтажа — с 21 марта по 18 июня.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин