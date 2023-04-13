КНДР запустила ракеты 12 раз с начала 2023 года

КНДР снова запустила баллистическую ракету средней или большой дальности из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Ракета пролетела около 1 000 км. Отмечается, что снаряд был запущен под большим углом.

— Запуск Севером баллистической ракеты — явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и грубая провокация, которая подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове и в мире, — заявили в Комитете начальников штабов Республики Корея.



Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон в ходе состоявшихся в четверг телефонных переговоров решительно осудили ракетный пуск КНДР.

Запуск КНДР стал уже 12-м в этом году.

Фото: flickr.com

ТАСС передает, что правительство Японии, на фоне запуска ракеты, призвало жителей Хоккайдо срочно укрыться в здания, подземные станции метро и убежища в связи с угрозой падения ракеты. К настоящему моменту предупреждение отменили, а угрозу падения в районе Хоккайдо сняли.

Сообщается, что ракета упала за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии.

В конце марта КНДР провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «земля — земля». Запуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении. Имитация ядерного взрыва была осуществлена на высоте 500 м.

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Илина Хакимова