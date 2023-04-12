В этом году хозяйства Татарстана получили выручку на 205 млн рублей меньше

Хозяйства Татарстана получили выручку на 205 миллионов рублей меньше, чем в прошлом году. Это связано со снижением закупочной цены на молоко, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков.

— Настораживает ситуация на молочном рынке. Татарстан является самым крупным производителем молока в России, и любые колебания на молочном рынке больше всего отражаются на нас, — отметил он.

Отмечается, что при этом в марте реализовано 132 тысячи тонн молока с ростом на 16 тысяч тонн к 2022 году.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

4 апреля сообщалось, что в 2023 году в Татарстане зафиксировали снижение средней закупочной цены на молоко. На 3 апреля среднесложившаяся закупочная цена на молоко в разрезе татарстанских сельскохозяйственных организаций и КФХ составила 29,43 рубля (без НДС). Она оказалась меньше, чем в аналогичный период 2022 года на 4,39 рубля, или на 14,9%. При этом, по сравнению с 2021 годом, она выше на 3,85 рубля, или на 15,1%, а с 2020-м — на 5,51 рубля, или 23,6%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева