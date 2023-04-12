В Татарстане в преддверии Пасхи зафиксировано снижение цен на куриные яйца
В Татарстане перед Пасхой снизились цены на куриные яйца. Такую тенденцию зафиксировала Госалкогольинспекция республики.
За последние 7 дней стоимость десятка яиц упала на 1 рубль. Сейчас средняя цена составляет 81,98 рубля.
В сравнении с апрелем прошлого года яйца подешевели на 5 рублей. Тогда десяток яиц в среднем стоил 87 рублей.
В Татарстане в конце февраля зафиксировали рост средних цен на свежие помидоры, куриные яйца, бананы и некоторые другие продукты питания. Также подорожали яблоки.
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