В Татарстане осудили руководящего работника железной дороги

Тукаевский районный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении должностного лица Круглопольской дистанции пути. Его признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана лицом с использованием своего служебного положения).

— В ноябре 2022 года начальник эксплуатационного участка №3 дистанции пути совершил хищение находящихся у него на хранении более 165 м фрагментов железнодорожных рельсов весом свыше 10 тонн. Указанные материалы верхнего строения пути он вывез с места складирования, сдал в пункт приема металлолома в городе Нижнекамске и получил за них 157 тысяч рублей, — рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

В июле и декабре 2019 года подсудимый выписал премии двум подчиненным. Но потом обманом выманил у них эти деньги. Ущерб составил больше 8 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обвиняемый возместил ущерб. Ему назначили наказание в виде лишения свободы со сроком 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком на 2 года.

В мае прошлого года Верховный суд Татарстана смягчил приговор по делу о коррупционной помощи организаторам массовых хищений в РЖД. Главного железнодорожника Зеленодольска Евгения Ципляева признали виновным в получении взятки семилетней давности, но оставили на воле. Обвиняемый попытался добиться оправдания, но суд лишь снизил сумму штрафа.

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Айрат Назипов