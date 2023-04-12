Команда из Татарстана заняла второе место на чемпионате России по баскетболу на колясках после первого круга
Игроки «Крылья Барса» из Татарстана заняли второе место на чемпионате России по баскетболу на колясках после первого круга. Лидирует клуб «БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина» из Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замыкает «Легион-Югра» из ХМАО.
Лучшими игроками турнира были признаны 6 человек. Один из них — Альберт Багаманов — играет за татарстанский клуб. Также наград удостоились Василий Лайков («БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина»), Юрий Отрощенко («Легион-Югра»), Евгений Солодовников («Фалькон»), Алексей Городецкий («Шанс») и Александр Громков («Волга»).
В конце марта игроки «Крыльев Барса» выиграли серебряные медали в Кубке России по баскетболу на колясках. Золото досталось команде «БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина». Турнир проходил в Казани.
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