Команда из Татарстана заняла второе место на чемпионате России по баскетболу на колясках после первого круга

Фото: Баскетбол на колясках в России/vk.com

Игроки «Крылья Барса» из Татарстана заняли второе место на чемпионате России по баскетболу на колясках после первого круга. Лидирует клуб «БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина» из Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замыкает «Легион-Югра» из ХМАО.

Лучшими игроками турнира были признаны 6 человек. Один из них — Альберт Багаманов — играет за татарстанский клуб. Также наград удостоились Василий Лайков («БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина»), Юрий Отрощенко («Легион-Югра»), Евгений Солодовников («Фалькон»), Алексей Городецкий («Шанс») и Александр Громков («Волга»).

Фото: Баскетбол на колясках в России/vk.com

В конце марта игроки «Крыльев Барса» выиграли серебряные медали в Кубке России по баскетболу на колясках. Золото досталось команде «БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина». Турнир проходил в Казани.

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Айрат Назипов